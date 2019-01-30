用心學廚藝 學員升格講師

2019年01月30日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹市報導

每年過完春節，竹科都掀起跳槽風，60家廠商2月16日將在新竹縣立體育館徵才，有3200個職缺，勞動部桃竹苗分署指在職勞工學習第二專長，可提升職場競爭力，像料理訓練班學員唐櫻萍，就從廚師變成烹飪老師。

桃竹苗分署指出，「產業人才投資方案」是為在職勞工開辦的第二專長課程，最熱門的是餐飲，其次為語文和手工藝，日前在新竹市仁愛社福基金會製作小豬包的廚師唐櫻萍，就是中式料理訓練班結訓的優秀學員。

唐櫻萍說，自己沒有廚藝經驗，2017年看到市總工會開辦中式料理班就報名，從基礎學起，授課老師劉意源打開她對烹飪的視野，改變她對食材處理和烹調觀念，越學越有興趣。

唐櫻萍從中餐轉而研究西餐、烘焙及西點蛋糕，上了54小時的課程，陸續考取相關證照，去年在新竹舉辦異國理競賽、美國馬鈴薯創意料理爭霸賽和台灣國際並廚藝挑戰賽得銅牌，浪漫台3線苗栗之心蛋糕烘焙競賽和韓國KWFC婚禮蛋糕更奪金牌。

老師劉意源見唐櫻萍資質不錯，請她當教學助教外，更推薦她在新竹市竹松社區大學和世界中學任講師，她也將重心移往烹飪教學，堅持教學生做簡單、好吃及美味的料理。

44歲的唐櫻萍學優而教，她很感謝勞動部開辦課程，讓她透過參訓提升技能，人生從此與眾不同。

(中國時報)