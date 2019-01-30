撞傷人分毫未賠 座車遭蛋洗
31歲的王姓男子，4年前駕車在西屯區福康路撞上步行的黃姓女子！被依過失傷害判刑4個月，民事須賠償對方51萬多元。黃女姑姑在臉書社團「爆料公社」指控，姪女至今仍有腦血管疾病後遺症，肇事者至今仍分毫未賠；並PO出姪女母親下跪求償畫面，引發網友公憤！
王男停在住家附近座車昨日發現遭人蛋洗！王男在父親陪同下前往西屯派出所喊冤，表示他一直有賠償誠意，但雙方對分期金額無法達成共識；已請西屯區公所調解委員會邀對方家屬出面協調，希外界可理性看待。
警方說，黃姓女網友在《爆料公社》控訴指出，她姪女遭王姓男子高速衝撞導致顱內出血、腦中線偏移，一度病危，現在仍留有腦血管疾病後遺症。
王男負有全部肇責，聲明每月只能賠5000元，法官也居中協調；王男當油漆工每天工錢2500元，且有能力買新車與花得起改裝車費用。黃女並PO出姪女母親下跪求賠償的畫面，引發網友公憤肉搜。王男昨發現停放在住家附近自小客車遭蛋洗，擔心殃及妻小，父親陪同到派出所備案。
警方指出，王男說肇事造成黃女受傷深感歉意與悔意，對汽車遭蛋洗也不會提告，希外界理性看待；已聯繫西屯區公所調解委員會請代為轉知對方家屬協調，讓分期支付賠償金可盡快履行。
(中國時報)
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