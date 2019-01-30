坦承賄選 嘉市議員郭明賓辭職

2019年01月30日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉市報導 ／嘉市報導

涉嫌現金賄選的嘉義市無黨籍議員郭明賓，29日下午郭明賓在臉書發表聲明坦承賄選，還寫到「除了願承擔法律責任外，也非常後悔自己的不智行為，本人願意主動請辭議員的職務，來昭信個人悔悟決心」。對此，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示尊重。

郭明賓表示，因個人身體出現狀況，且加上參選人數的爆炸，為信守對選民服務的承諾，一時不計後果，鋌而走險請幾位朋友幫忙做出違法情事，如今面對法律的制裁，心中一片坦然，惟對讓支持者陷於犯罪案件，懇求法官盡可能不要罪責他們。

嘉義地方法院本月2日開準備程序庭，郭明賓僅具狀請假，法院當庭裁定30日下午再開一次準備程序庭，孰料郭明賓前一天就在臉書宣布辭去議員職務。

嘉義市議會祕書長吳金對說，29日下午2點半左右，郭明賓親送辭職書到議會，辭職書上寫到「本人自即日（30日）起請辭嘉義市議員」，將依規定呈報主管機關內政部備查。

至於是否由落選頭李奕德遞補？吳金對指出，依法要在法院判決定讞後，才有後續遞補問題。

(中國時報)