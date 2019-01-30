進口泰國爽身粉 掩護運毒
毒梟相中泰國「SNAKE BRAND」蛇牌爽身粉是許多遊客去泰必買小物，竟將它用來掩護運毒，調查局南機站鎖定爽身粉進口到台灣，清查貨櫃中的2萬多罐，發現有322.4公斤K他命毒品分別以鋁箔紙包裝，夾藏在5840罐，循線逮捕幕後的施姓首腦與莊姓人頭貨主及陳姓同夥等3人，擴大追查毒品來源及銷售管道。
調查局南機站半年前接獲線報，結合海關從上萬筆可疑貨櫃進口資料中逐一清查過濾，檢調掌握莊男貨櫃資料後，隨即通報關務署基隆關，1月8日在基隆貨櫃場將該貨櫃攔阻，開櫃驚見櫃內有高達2萬多罐共重2950公斤從泰國進口到台灣的蛇牌爽身粉。
專案人員以人工方式拆驗每罐，一開始拆驗近千罐都無所獲，直到發現有幾罐內夾藏以鋁箔紙包裝的50公克白色粉末，才又燃起希望；耗費1天半時間清查完2萬多罐，查出其中5840罐內各夾藏鋁箔紙包裝白色粉末，化驗後為K他命毒品，毛重合計322.4公斤。
專案小組隔天突襲新北市五股區成泰路收貨倉庫，逮捕25歲莊男並向上溯源追查，19日再度拘提幕後首腦36歲施男及協助匯款的21歲陳男；估計這批毒品若順利走私入境，至少可供96萬人次吸食，所幸及時攔截，是今年調查局破獲最大宗毒品走私案。
(中國時報)
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