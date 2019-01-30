國民黨宜蘭立委初選 李偉華表態參選

2019年01月30日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨在去年九合一選舉大有斬獲，聲勢看漲，連帶讓黨內同志角逐明年立委選舉的意願大增，國民黨中央委員、宜蘭藍天志工團團長李偉華29日在數十名各行各業基層代表出面力挺下，在國民黨宜蘭縣黨部舉行記者會，宣布將投入黨內立委初選。

58歲的李偉華是在地宜蘭人，頂著中國政法大學法學博士的高學歷，是長年經商的政治素人，這次首度參選，喊出「宜蘭新經濟」的口號，並希望為國民黨內民主及初選制度建立新典範。

李偉華說，數字會說話，過去幾年來宜蘭縣在建設、爭取預算方面都處在「後半段」，宜蘭人有如是二等國民；他強調，自己經商數十年，擁有豐富的企業經營經驗，有能力解決宜蘭困境。

藍營台面上有意角逐立委者除李偉華，另有前縣長呂國華、縣議員黃定和、陳鴻禧等人。綠營方面有民進黨縣黨部主委黃建財（醫師），曾擔任過縣議員及副縣長的黃適超、以及現任立委陳歐珀。但也有消息傳出，陳歐珀因個人爭議大，加上去年執意參選縣長最後還慘敗，想再次代表綠營出戰的可能性不高，可能改由個人形象不錯的妻子徐慧諭「代夫出征」。

(中國時報)