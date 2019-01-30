網購種子 退休警偕子種大麻

2019年01月30日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹縣報導

警察退休的謝俊儒，在大陸經商失敗，竟想種大麻販毒翻身，利用高學歷的兒子從網站自海外進口大麻種子，栽種成大麻花製造大麻成品，還未賣出就為檢警查獲，新竹地院以私運管制物品進口等罪，判處謝男有期徒刑5年，謝子判刑2年，緩刑5年。

謝俊儒在2016年11月底，從購買大麻的海外網路購物平台，請當時做替代役的兒子翻譯成中文，花3萬5千元訂購80顆大麻種子，其子再透過幣託公司註冊的電子錢包，以比特幣付款。海外購物平台網站成員，利用國際郵遞將大麻種子從英國私運到台灣，送到謝男利用李姓男子名義承租的新埔鎮租屋處。

謝子並從網站購得碳濾心及風扇組等設備，父子倆共同在租屋處內，使用紫外線燈具、肥料、成長液等栽種大麻，將生長完成的大麻活株，以自然風乾或用電扇、烤箱等乾燥設備製成捲煙，或將大麻葉拔除放入玻璃瓶內保存，伺機販賣牟利。

謝男父子製造大麻約半年，還未賣出即為檢警查獲，地院審理時坦承因到大陸經商失敗回台，才鋌而走險，其子是迫於無奈協助購買大麻種子及栽種。

謝子是政治大學外交系畢業，犯案時是替代役，利用時間從事募款義賣等公益活動，持續捐款給家扶基金會，並在一家外商公司任職。法官重判謝男，認謝子有悔悟之心，量處上述之刑，緩刑期間提供240小時義務勞務。

(中國時報)