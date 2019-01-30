經不起激將法結夥搶劫 2男遭訴

2019年01月30日 04:11 中國時報 陳淑芬

台中：17歲許姓少年嗆21歲的賴姓男子敢不敢去綁架、強盜？賴答應作案，兩人約定到廖婦住處搶劫，賴男先假裝借廁所，持空氣槍恐嚇綑綁廖婦拖行至廁所、蒙住雙眼，再打電話叫許男來洗劫。警方循線逮捕兩人，台中地檢署依加重強盜罪起訴許姓少年，賴男則另案起訴。

(中國時報)