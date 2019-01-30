又見棄置雞屍 嘉縣消毒追來源

2019年01月30日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣家畜疾病防治所29日接獲民眾通報，指民雄鄉東勢湖前大排遭棄置52隻雞屍體，家畜所長林珮如表示，已立即將雞隻屍體移除，並採樣送到農委會家畜衛生試驗所進行檢驗，還將加強鄰近養禽場及公共區域的消毒及請警方追查棄屍嫌疑犯。

林珮如指出，該地附近有多場養雞場，目前已派員了解附近養雞場飼養狀況，並請警方全力追查來源。若遭棄置雞隻驗出高病原性禽流感病毒陽性反應，除撲殺該飼主的養雞場外，範圍3公里內養雞場也須採樣送檢，如呈陽性也要全面撲殺。

家畜所強調，任意棄置斃死禽畜會依廢棄物清理法，處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰，如情節重大者還將移送地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑併科罰金1500萬元。

家畜所呼籲飼主若禽隻有異狀應盡速通報防疫機關；若未主動通報，除撲殺並不予補償外，還會依《動物傳染病防治條例》裁罰，最高可罰新台幣100萬元。

(中國時報)