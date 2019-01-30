又見棄置雞屍 嘉縣消毒追來源
嘉義縣家畜疾病防治所29日接獲民眾通報，指民雄鄉東勢湖前大排遭棄置52隻雞屍體，家畜所長林珮如表示，已立即將雞隻屍體移除，並採樣送到農委會家畜衛生試驗所進行檢驗，還將加強鄰近養禽場及公共區域的消毒及請警方追查棄屍嫌疑犯。
林珮如指出，該地附近有多場養雞場，目前已派員了解附近養雞場飼養狀況，並請警方全力追查來源。若遭棄置雞隻驗出高病原性禽流感病毒陽性反應，除撲殺該飼主的養雞場外，範圍3公里內養雞場也須採樣送檢，如呈陽性也要全面撲殺。
家畜所強調，任意棄置斃死禽畜會依廢棄物清理法，處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰，如情節重大者還將移送地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑併科罰金1500萬元。
家畜所呼籲飼主若禽隻有異狀應盡速通報防疫機關；若未主動通報，除撲殺並不予補償外，還會依《動物傳染病防治條例》裁罰，最高可罰新台幣100萬元。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。