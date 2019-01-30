館長炮轟 體育處澄清未接觸

2019年01月30日 04:11 中國時報 柯宗緯

高雄：「館長」陳之漢日前怒轟說，願砸錢辦國手權健力賽，未料遭高市體育處（運動發展局前身）刁難，飆罵「高雄市政府就是垃圾！」運動發展局代理局長周明鎮29日澄清「從頭到尾雙方沒任何接觸」，且活動須由中央體育署核准，這並非高市府業務。

(中國時報)