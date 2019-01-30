3男平分拾獲現金 挨告侵占

2019年01月30日 04:11 中國時報 黃國峰

台中：許姓女子於火鍋店用餐時遺失6500元，向警方報案，警方循線查出是隔壁桌1名男子拾獲，並將拾獲的現金分給同行3名友人，許女得知憤而提出侵占遺失物告訴；員警通知4名男子到所說明，皆對自己犯行坦承不諱，沒想到會因而吃上官司悔不當初。

(中國時報)