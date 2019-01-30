國道殺妻 檢警聲押劉嫌獲准

2019年01月30日 04:11 中國時報 林瑞益

高雄：劉姓男子涉嫌於28日在國道10號殺害孫姓妻子未遂，還倒車意圖輾斃她。劉男事發後以生病迴避偵查，還從義大醫院轉診到高榮，橋頭檢警偵訊後，以殺人未遂、傷害及強制罪等罪嫌重大，有逃亡之虞、並有反覆實施傷害及強制等犯行之虞，向橋頭地院聲請羈押獲准。

(中國時報)