贈消防局醫療器 感謝救妻一命

2019年01月30日 04:11 中國時報 謝瓊雲

彰化：彰化縣77歲和美鎮民謝牙，與患有心臟病的73歲妻子謝楊阿樣，29日捐贈一組要價35萬元的「12導程心電圖監護儀」給彰化縣消防局，感謝消防員在謝楊阿樣急性心肌梗塞時救她一命，讓倆人今年得以歡慶50年金婚。

(中國時報)