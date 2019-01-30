國民黨誰胡牌 看他臉色

2019年01月30日 04:11 中國時報 桑品載

去年底九合一選戰後，柯文哲為民進黨敗選找出兩大原因：一、硬要派姚文智參選台北市長，各式各樣民調都說姚文智最後必然「死在沙灘上」。此舉倒是給不少人提供了一個「賭題」，譬如羅智強就因賭民進黨最後一定還是「綠白合」而輸掉100份雞排。柯文哲其實也在賭，所以傲慢地說他到11月8日才會請假投入選戰，沒想到反而把國民黨的形勢逼出來了，要不是最後幾天日夜掃街拉票，他也差一點「死在沙灘上」。

二、由於新潮流看中北農總經理位子，硬要逼退韓國瑜，把硬頸的韓國瑜搞毛了，捲起他和新潮流戰將段宜康的對幹，又打官司，又賭吃曲棍球，還罵段宜康是「小癟三」。王世堅護黨心切，也插花加入，在議會和韓國瑜演出至今猶被社會津津樂道的經典對嗆之作。如此這般，韓國瑜的北農總經理是幹不成了，反而平地一聲雷弄出個勢不可擋的「韓流」。

韓國瑜選上高雄市長，其實和柯文哲的政治前途沒什麼關係，「韓流」狂飆卻使政治「網紅」第一名的柯文哲坐立不安，就以最近幾天的網路行情看，柯文哲已經遠遠落後韓國瑜。由於韓國瑜不可能參選2020總統，柯文哲要參選的姿態卻越來越明白。韓國瑜是國民黨籍，難免為同黨人輔選，那時豈不形成「柯韓對決」？這對柯P可大不利，所以拉攏韓國瑜不啻為未雨綢繆之計。

看得出來，柯文哲最近三番兩次大罵新潮流，罵聲鎖定韓國瑜的冤家段宜康，光要段宜康「先吃了曲棍球」就罵得如連珠炮一般。回頭看往事，柯文哲和新潮流以及段宜康之間，看不出有多大恩怨，這回罵得臉紅脖子粗，是在為韓國瑜出氣吧？「朋友的敵人就是自己的敵人」，準此邏輯，他當然是視韓國瑜為朋友了，那韓國瑜怎可將他當敵人呢？

從柯文哲立場來看，上述兩個原因也可歸結成一個原因，因為新潮流也是主張黨應派人參選台北市長的，差只差在姚文智不屬於新潮流，如果是，雙方早就幹上了。

柯文哲向韓國瑜不斷拋媚眼後，無形中墊高了韓國瑜在柯粉及中間選民的分量，間接也墊高了他在國民黨中的分量，國民黨的「四個太陽」就不得不密切注意，甚至進而拉攏他支持自己。於是，韓國瑜跟誰親近些、跟誰疏遠些，會成為國民黨初選的潛在變數。一旦初選還沒進行他就旗幟鮮明而使「韓流」流向一方，那國民黨的初選簡直不用辦了。

看近日新聞，似乎有某個「太陽」一再強調自己和韓國瑜關係密切，於是，不知是單方面操作還是支持他的人刻意放消息，把韓國瑜的名字和他老放在一起。而韓國瑜的「麻將論」也漸漸產生了化學作用，他曾說4個人打麻將有1個人是「相公」猶不自知，這個「相公」是誰？王金平擅打麻將眾人皆知，馬英九和吳敦義都公開表白不會打麻將，至於朱立倫會不會則不得而知。大凡「相公」多半會是那個不會打而上桌的人，那他是看好誰會胡牌？誰會出局？這個比喻，已經有人感到敏感了。

「韓流」初起時，我曾為文，希望國民黨在九合一選舉中勝出的地方諸侯，在黨內總統初選過程中要安分地嚴守第三者角色，此中所謂「安分」是因地方首長無論於體制、於倫理都只是「山頭」角色，中央之事不該置喙。唐玄宗時發生「安祿山造反」，安祿山是地方諸侯，以「清君側」之名，兵起范陽，差點使唐滅亡。以史為鑒，坐鎮地方者，不能不慎。（作者為作家）

(中國時報)