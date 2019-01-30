2019年01月30日 04:11 中國時報 胡海鷗

從減稅矛盾到知識產權紛爭，從中興的晶片事件到人類基因的編輯，還有很多很多都表明中美貿易摩擦只是表象，價值觀衝突才是本質。至今還是有很多國人認為如果按部就班，循規蹈矩地跟著老外走，我們永遠無法實現趕超的夢，所以我們要彎道超車，不按常規出牌。老美卻認為規則大家都必須遵守，誰違背規則，他就要修理誰，於是中美兩國就衝撞了起來。

確實中國人很難按照美國的規則做，譬如，美國可以降低關稅，因為她的科技水平高，產品競爭力強。中國也這麼做，則不僅產品賣不掉，發展成問題，甚至工廠還會倒閉。美元可以自由兌換，因為它本來發得就不多，加上本身又是硬通貨，還有完善的金融法律制度配套，所以不用擔心引發金融風險。人民幣如果這麼做，則龐大的發行量很快能兌完現有的外匯儲備，加上金融法律制度的缺失，則難免引發金融風險。

無需歷數更多例子，誰都明白，遵守規則是美國最大利益所在，卻是中國最要害的短板和命門。可見，中國人出此不守規則之下策實在是有很多無奈，但更多的則是對歷史認知的局限，因為真正的大國崛起要靠制度和技術的創新，而不能是違背規則之類的小伎倆。

在人類歷史上先後崛起的國家有西班牙、葡萄牙、荷蘭、英國和美國等，確實在他們崛起的過程中也有很多搶掠殖民地、販賣人口和毒品的勾當，但崛起的主要原因並不在於此。如果不是大航海和地理大發現，他們想殖民掠奪也沒有機會，如果不是荷蘭在信貸、金融、簿記等信貸制度和金融體系方面的創新，他們不可能取「兩顆牙」而代之。如果沒有英國的《自由大憲章》和工業革命，那就無法造就日不落帝國的輝煌。如果不是《五月花號公約》、《獨立宣言》、自由民主開放的多元文化，以及兼容並蓄的移民政策，美國不可能匯聚天下的英才，依託科技創新的強勁成為地球村的村長。

不僅國家崛起是如此，企業崛起更要靠創新。譬如，原本芬蘭的諾基亞執天下手機市場之牛耳，沒想到遭遇蘋果的逆襲，諾基亞一落千丈，至今翻身無望。可見崛起的人間正道在創新，而要靠保護、違規等伎倆的成功不僅在史實中鮮有所聞，邏輯上也不能成立。

因為現代經濟是規則經濟和信用經濟，領先的國家會中斷與不講規則和信用的人的交易，甚至給予嚴重的打擊和懲處，此時通過違規和保護得到的好處會被加倍地吐出來，崛起就只能停頓在路上。

在制度和科技的創新中，制度創新甚至比科技創新更為重要，因為制度創新可以讓公眾生活有保障，未來無擔憂，公道得到尊重，良知受推崇，他們氣順心齊，才能潛心搞研發，科技創新才能有突破。反過來，沒有制度創新的保障，人們生活艱難，就只能投機取巧，不是努力將蛋糕做大，而是想法將別人的那塊據為己有，科技創新不可能有實質性突破，或者偶有所得也無法持續，更難以發揚光大。

可見，只要不關上可以通過保護違規發展的那扇門，則科技創新的門就打不開。因為既然那條路可以走得輕巧自如，為什麼還要在科技創新上艱難前行呢？所以我們也只有斷了走那條保護違規發展道路的念想，才能置之死地，浴火重生。

在這個意義上，中國現在要趕超世界先進水平的目標定位就是值得商榷的，沒有基礎的夯實不可能實現趕超，過早地定位趕超目標等於在沙灘上造摩天大樓。既然目前不能趕超，那就不必彎道超車，不按常規出牌，而是老老實實地夯實基礎。這樣做的第一步就是要融入世界公認的價值體系，而不要另搞一套，即便你的那套確實最為先進。因為你帶著不同的價值觀與人家做生意，勢必引發人家的警惕和防範，從而提高交易成本，制約交易的持續。而且，目前領先的制度和科技都是普世價值的產物，它們未必能有效地在你的價值觀基礎上運行，或者說，你的價值觀還不足以產生比它們更先進的創新，那就只能按部就班走人家的路，同時尋找可能的逆襲機會。（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)