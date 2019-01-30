政治脫離民生，就是詐術

2019年01月30日 04:11 中國時報 毛嘉慶

政大社科院29日舉辦了一場研討會，主題是「雨傘運動與東亞民主展望」，邀請2014香港占中運動的港獨成員與談。本月稍早，政大剛把中正圖書館內的蔣公銅像移除，創校校長的紀念銅像流落到華興育幼院。在大選年一開始，政大為何又炒作如此強烈的意識形態話題？值得深思。

座談會中，港獨分子大批中共治港的種種，與談的政大社會系教授黃厚銘則呼應，在武力威脅下的統一是另一次殖民，他也鼓吹了台灣要以「刺蝟戰術」作為對抗大陸的戰略。平心而論，這些結合港獨與台獨的論述，在香港已經逐漸式微，在台灣也激不起波瀾。而「香港本土派」找不到市場之餘，就又打著類似「前民運分子」之名到台灣罵北京政府，凸顯了諸多虐趣。彷彿台獨與港獨分子都希望台灣真的跟大陸打一仗，然後獲得勝利。但這樣的理念不但不務實，也凸顯這些議論者心中並不在意戰爭帶來的生靈塗炭。不幸的是，這種相互取暖的行為，並未擘畫出一個國際上行得通的和平方案，只圖趁著美國與大陸的貿易戰論述一套新的獨立養分，反而凸顯了獨立運動的虛無縹緲及蒼白無力。

同樣出身前英國殖民地，若港獨有著印度甘地般的決心與行動，當然會有籌碼談，但不論台獨與港獨，相關人等獲得光環進入政治體制後，說的那套與做出來的結果卻大相逕庭，時間一長，自然失去支持。百姓在意的是自己的生活而不是高強度的政治動員或洗腦，事實證明「任何政治若脫離了民生，都是詐術」。

回顧過往，香港自從1842年《南京條約》割讓英國後，在1997年回歸前，一直是英國海外殖民地之一，名義上過著自由民主生活、是東南亞金融中心，但實際上卻是看鬼佬港督的臉色討生活。老一輩香港人有著務實性格，正如早年常見心向祖國的年輕人離鄉背井到台灣求學發展，科技大老闆林百里、歌手周華健等人都是例子，其中還以到台灣念醫學院當醫生為擠破頭的首選。

直到上世紀末，大陸的改革開放累積出巨大動能後，兩岸三地的經濟板塊開始位移。現在，台灣大專院校已經很少看到以往把台灣當寶地的香港僑生，因為這個區塊已被大陸一線大城取代，不可諱言這也是港人務實的結果；反倒是留在香港本地謀生不易、無力外移他國的族群看上台灣相對低的房價、物價，想要「移民」到台灣過生活。

從香港回看台灣，難道我們真的只能繼續玩刨根式的反中仇恨，或是不惜用邏輯謬誤把台灣帶向美國與日本等列強的懷中？這除了讓台灣有再次被外國人殖民的危機，並無益處。台港的確都遇到發展瓶頸，要如何和平突破需要智慧與方法，絕不是故步自封，喊些不實口號就可守株待兔。台獨與港獨在台北合流，如果純粹是學者放論或許可以理解，但若寄望由此找到彼此的解方，還是免了吧！（作者為資深媒體人）

(中國時報)