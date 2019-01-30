2019年01月30日 04:11 中國時報 段心儀

學測國文試題出爐，高中教師都明顯觀察到試題呼應108課綱，視國文科為語文工具，只強調閱讀。42題中文教只占一題，落實了108課綱去文化脈絡的企圖。

101課綱中，「中華文化基本教材」必選，它有獨立課綱四學分，教材鎖定論孟學庸。108課綱以「增加選修減少必修」為由，將國文由24學分降至18學分。但在國文學界強力反彈下，又把文教學分減半後納入國文課綱，增為20學分，其中「含中華文化基本教材2學分」。但課綱如何訂定是一回事，如何落實又是一回事。

先是，「中華文化基本教材」減成2學分後，沒有了獨立課綱，也就沒有清晰的課程目標與教材內容。學分減半只剩論孟，是既成事實，但這2學分還要有獨立課本嗎？如併入國文課本，該分幾冊？每冊幾單元？要不要照顧一下減少文言文比例後，無處安置的老莊韓墨？該納入哪些主題？哪些章句？出版社都得各自解讀。於是，東刪西減後，經典豐富深刻的意涵大量流失，文化教材不成體系。

其次，108課綱強調素養教學，既非「知識」也非「能力」，著重生活情境、問題解決、跨域整合，這對於各科都是挑戰。半年來各學科中心忙翻天，進行素養培訓。但因為各科課綱還在陸續出爐，各科教材都在趕編及審查中，老師手邊沒有教材，只能依照課綱寫的基本理念、課程目標、學習重點、評量等原則，自己無中生有。「中華文化基本教材」既連課綱都沒有，就更弱勢了，想配合課綱，已失先機。

此次學測國文試題出爐，重重搧了文化教材一巴掌。不可諱言，台灣還是考試領導教學。過去選擇只有23題，文教都占2～3題，今年文教題只占1/42，國學常識、文學史都不考，國文教學三主軸已失其二（文化、文學）。

但獨尊閱讀的命題原則，也重重搧了大考中心一巴掌。馬世芳、張曉風針對文章被命題者曲解，婉言勸諷，且他二人絕非特例，類此年年都有。白話文字本身淺近，深層意涵如何解讀，甚是主觀。當考題不評量專業知識深淺時，本身客觀性基石是否已然鬆動？且各科素養命題都出現同樣疑慮。

50年前，大陸搞文革，台灣提倡文化復興，才出現「中華文化基本教材」課程；50年後，台灣自詡的人文素養卻也肇基於此。兩岸有識之士回首前塵，慶幸台灣能完整保存中華文化底蘊，真是民族的福氣。於是小小台灣面對大陸崛起，卻在文化方面擁有不成比例的話語權。108課綱實施後，教學考試雙管齊下，兩岸文化優勢的豬羊變色，恐怕指日可待。（作者為中華文化教育促進協會祕書長）

(中國時報)