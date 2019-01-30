2019年01月30日 04:11 中國時報 龐建國

自從去年底地方選舉敗選以來，蔡政府和民進黨的回應基本上就是嘴巴說著尊重新民意，實際行動卻是和民眾的需求與福祉對著幹，硬要把台灣推向冷戰前線乃至於烽火戰場，而且為了明年總統大選，手段更是變本加厲。

去年底地方選舉之所以「韓流」竄起，橫掃全台，無非就是小老百姓想要「拚經濟」，讓生活好過一點。然後，大家也很清楚明白，「拚經濟」的通關密語是「九二共識」，好讓「貨出得去，人進得來，大家發大財。」可是，蔡政府的作法卻是越來越「親美反中」，自告奮勇地要充當美國圍堵中國大陸崛起的馬前卒。不但無視於東北亞局勢的最新發展，對於美國的亞太戰略也沒清楚的認知。

我們必須指出，在美中台三邊關係上，往美國一面倒決非台灣人民之福。無論談地緣政治或者地緣經濟，大家都不要忘了，台灣和大陸之間只隔著一道海峽，卻和美國隔著浩瀚大洋；兩岸人民有著同文同種的天然基因，卻無法和美國人自然地血脈相連；況且，大陸可以提供給台灣的經濟發展機遇遠勝美國；而習近平新近也提出願意和台灣的政黨以及團體洽商一國兩制台灣方案。

兩岸地理距離鄰近、語言文化相通、人脈連結深廣、生產要素互補性較高，雙方本來就有著經濟合作的自然親近性。再加上中國大陸的成長動能比美國來得強，開創的市場空間比美國來得大，中美之間，台灣該往哪邊靠？韓國瑜說得好，台灣的生死存亡無他，市場得靠大陸。

在全球供應鏈的現實結構上，台灣和大陸的利益基本上是綁在一起的，這是全球化競爭格局下，由成本效益原則導引的必然結果，無法依靠政治操作來改變。換句話說，想要拚經濟，在可見的未來甚至於永遠的未來，海峽對岸都會是台灣的首選，這是先天條件和後天形勢共同決定的，台灣不可能靠阿Q的因應方式去改變它。

需要注意的是，由於供應鏈結構的約束，美國在經濟上不僅幫不了台灣，在川普「美國優先」的戰略規畫中，台灣還是占了美國便宜、需要被修理的對象。另外，同樣需要注意的是，在軍事和安全上，美國只是拿台灣當為難大陸的棋子和籌碼，依據川普的行事風格，只要價碼對了，台灣隨時可以被賣掉。在這種情況下，一面倒地抱美國大腿，蔡政府把台灣人民的福祉擺在哪裡？

一邊近在咫尺，另外一邊遠在天涯；一邊天然地同文同種，另外一邊不可能「一家親」；一邊很容易尋求經濟上互利共贏，另外一邊經濟上頗難調和；一邊的基本調性是「和平統一」，另外一邊把你當成馬前卒。台灣的利益該如何定位，還不夠清楚嗎？（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)