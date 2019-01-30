注意習近平的危機意識

2019年01月30日 04:11 中國時報 主筆室

中美貿易與科技戰日益激化，大陸內部也面臨政治、經濟、社會等多層次的新挑戰，大陸國家主席習近平與領導班子充滿危機意識。1月21日晚間，省部級一把手與七大常委都參加了一個在中央黨校舉行的研討班，習近平發表了防範重大風險的重大演講。24日王滬寧常委呼應習近平的講話，並要求舉國上下準備應對「最壞的情況」。25日政治局會議出台《中國共產黨重大事項請示報告條例》，要求各級單位與中央保持高度一致。這一連串會議都圍繞著一個主軸，就是「求穩、求穩、再求穩」，強調政治安全，強化憂患意識，做出最壞的打算與最好的準備。

讓習近平與大陸領導班子深感不安的是，美國對中國貿易的壓力已愈來愈大，不僅要求中國在汽車降稅、市場准入、智財權做出讓步，還要求北京「中國製造2025」計畫降溫減速，並要求審查大陸的改革速度與幅度，幾乎是被迫訂「城下之盟」。

在中美貿易戰的同時，美國總統川普也對中國發動科技戰。根據《紐約時報》報導，1年多來，美國已秘密對其盟國與友邦施壓，要求不得再使用華為、中興等大陸通訊產業產品，並要退出與華為5G的科技研發合作。在90天暫時停火協議截止前的美中第二輪談判前夕，美方威脅要讓華為「斷料」，美國司法部也宣布起訴華為和兩間子公司，以及「華為公主」孟晚舟，並向加拿大政府要求引渡孟晚舟。

從川普政府對中國大陸的種種作為來看，單是說美國對中國施壓，恐怕還不足以形容，而只能說美國存心要將中國矮化為二流經貿與科技國家。這些無疑是讓習近平與大陸領導班子觸目驚心、極度擔心的主要原因。

大陸人民解放軍近年預算逐年增加，軍事武器日新月異，在部分領域甚至超越美國為首的西方國家，不僅對必要時武力犯台具備信心與能力，也讓美國有意嚇阻時「投鼠忌器」。在這種情形下，習近平與大陸領導班子為何仍要召開「省部級主要領導幹部堅持底線思維，著力化解防範重大風險專題研討班」，高調強調「政治安全」呢？十九大以來，特別是廢除「國家主席任期制」後，習近平大權一把抓，權力之大已成為世界各國領導人之最。但在攀登權力巔峰之後，國內外各種反對勢力也紛至沓來。在此同時，由於各省市瘋狂建設，地方債快速增加，去年最後一季進出口雙雙下降，經濟成長不如預期，失業率開始升高，可能引發社會不安。

在內外不安因素交織下，習近平與大陸領導班子當然要高調強調「政治安全」，以確保共產政權安全與領袖安全，既要防範中美貿易戰與科技戰所帶來未可預知的「黑天鵝事件」，也要防範習而不察的「灰犀牛事件」，以免為美國等西方意識形態國家發動「顏色革命」所乘。

為何要防範「黑天鵝事件」，也要防範「灰犀牛事件」呢？所謂「黑天鵝事件」是指概率不大且極不可能發生，實際上卻又發生的事件。中美貿易戰與科技戰對中國帶來的衝擊就是過去沒想到的，卻突如其來地發生了。「灰犀牛事件」則是指概率極大且影響巨大，但太過於常見以致人們習以為常、不以為意的潛在危機。在中國，「灰犀牛事件」指的是房地產泡沫化、貨幣貶值、資金外流等帶來的風險動盪以及銀行不良資產增加。

若「黑天鵝事件」與「灰犀牛事件」同時發生且交相激盪，就會產生「明斯基時刻」，這是以美國經濟學家Hyman Minsky提出的理論而命名，意指資產價格一夕崩盤的時刻。由於資產價格過度投機炒作而膨脹，人民與市場突然對股市、樓市、匯市都失去信心，造成房地產泡沫化、貨幣貶值、資金外流，人人都想逃走，但最後卻無一倖免。絕大多數台灣同胞當然希望大陸能夠安然度過「黑天鵝危機」與「灰犀牛危機」，並進一步避開「明斯基時刻」。

在大陸面臨內外極度挑戰之際，蔡英文政府千萬不要被美國的友台法案與政府官員不切實際的承諾沖昏了腦袋，以為可以得遂其「聯美制中」大戰略，與美國進行過多不必要的合作，挑戰甚至損及中國大陸的核心利益，那恐將遭致大陸的反撲，就太沒有政治智慧了。中國建政以來，經常利用對外戰爭解決內部壓力，面對此一可能的發展，蔡政府能不深自警惕？

(中國時報)