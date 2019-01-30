2019年01月30日 04:11 中國時報 主筆室

政治網紅方興未艾，總統、政客個個卯足勁兒，爭相衝臉書、上IG、開直播、拚粉絲，賣萌耍寶，自己辛苦旁人心酸。按照這樣的流行標準，如果以網路聲量、關注追蹤度做指標，藍綠白都不必煩惱了，2020年大選的夢幻組合應該是：館長與吳宗憲搭檔選正副總統，沈玉琳當閣揆！

館長應該是跨網路與傳統媒體，聲量與知名度最高的網紅，他開的直播，話題天南地北，常常批評新聞時政，觀看人次動輒十幾萬起跳；每天從網路串流到電視報紙接續報導，真是想不看到也難。

吳宗憲是綜藝天王，沈玉琳號稱荒謬大師，這兩人原來就很紅，而現在政治新聞儼然比娛樂新聞更熱，吳、沈2人又不斷與超級政治網紅韓國瑜的話題掛鉤，當然更是紅上加紅，關注度無與倫比。

蔡總統自元旦後，因為反嗆「習五條」與獨派四老逼宮，一連串運用網路平台的作為，既放大了聲量，也提升了民調支持度。於是食髓知味，上行下效，在閣揆蘇貞昌要求「接地氣」的指示下，部長們也跟著開直播唱起歌來、抱著獨角獸玩偶賣萌。問題是網紅不是你想當就能當的，但相對地，政治人物也不必妄自菲薄，大家術業有專攻，總統與部長也不是網紅想做就能做得好的！

網路時代造成了傳播生態與模式的變革，如今大家都必須投入乃至迎合網媒時代的新需求，這的確是必須面對的事實與挑戰。但在網路運用與政治治理之間，何為策略手段？何為目的本質？

政治網紅化帶來娛樂化、膚淺化的弊病，但政治決定國家由誰治理，政府治理能力決定你我的生活，理性的政治人物與選民應分清其中的差異。

若連這些問題都分不清楚，甚至本末倒置、一味沉迷，那麼乾脆就叫館長來選總統吧！

(中國時報)