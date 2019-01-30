2019年01月30日 04:11 中國時報 徐宗懋

位高權重且年輕的文化部長鄭麗君，被歷史情感深受傷害的六旬藝人鄭惠中摑了一巴掌，是非自有社會公評，檢方卻迫不及待嚴辦老人。最厲害的是，鄭麗君說她個人事小，這件事傷害了台灣的民主。曾幾何時，鄭麗君等於民主？何時成了民主聖女貞德？這是我看過最噁心巴拉的事。

事實上，鄭麗君當上文化部長後，文化部的體質出現根本改變。過去文化部主要負責藝文活動，幫助影劇事業發展等等，不涉及政治和思想的問題，但鄭麗君一上台後，就積極界定民主或反民主的標準，也要教導什麼是正確的歷史，什麼是錯誤的歷史，文化部以政治權力管理思想問題，角色已經等於前蘇聯的真理部。然而，文化部真的代表歷史和政治真理嗎？

以經常掛在嘴邊的轉型正義為例，促轉會撤銷早年的判決和恢復名譽的政治犯中，有400多位被中共列名為解放台灣而犧牲的烈士，包括在228後創作《恐怖的檢查》、大名鼎鼎的中共地下黨宣傳幹部黃榮燦。1950年代，國共處於交戰狀態，閩浙沿海經常爆發海空戰事，雙方均有傷亡或被俘，中共地下黨的基本任務，就是煽動台灣民心反對國民黨政府，建立武裝基地和電台，破壞交通水電，造成台灣社會混亂，以迎接解放軍的渡海戰爭。

如果中共勝利，地下黨必然成為治理台灣的骨幹。在這種交戰狀態中，被逮捕的中共潛台骨幹多數遭到處決。現在促轉會決定說他們是好人，當時處決他們的法官和官兵是加害者，當時總負責的蔣中正更是邪惡的壞人。既然促轉會如此擁抱中華人民共和國的降臨，那麼，今天中共軍機和船艦繞台時，蔡英文、鄭麗君和楊翠等人，應該揮舞著五星國旗，大呼熱烈歡迎才是。

為什麼要警告台灣人提防中共滲透呢？你們自己不就是超愛共產黨的嗎？不是經常默許流氓學生對處決共產黨的蔣公的銅像潑紅漆嗎？所以在國共戰鬥中，蔡英文和鄭麗君們認同共產黨，批判蔣公是加害者，現在當國共要和解時，又批判和解者是賣台，反正什麼政治好處都要撈一把。促轉會轉來轉去，天曉得轉到什麼地方去？

其實民眾看得非常清楚，從促轉會到黨產會都是違憲的法西斯機關，中選會、文化部也證明是同一掛的，他們存在的目的就是鎮壓異己，選民在上一次九合一大選中狠狠呼了他們巴掌，但他們還沒有清醒過來，不到兩個月，又開始欺壓人了。用柯文哲夫人陳佩琪在臉書所說的，民進黨醜化誣衊的手段只有「凶殘」兩字足以形容。是的，蔡英文、鄭麗君等兩年來所作所為，在精神上對百姓而言只有「凶殘」兩個字。偏偏這樣的人嘴巴最喜歡掛著民主和正義。

這裡給蔡英文、鄭麗君們一個嚴肅的警語，蔣中正對抗戰、保衛和建設台灣的事業做出巨大的貢獻。中正紀念堂對兩代台灣人，相當於深沉情感的宗廟。任何破壞中正紀念堂本質的做法，等於是毀人宗廟，會留下無可解的深仇大恨。毀人宗廟者有朝一日，也會遭人毀其宗廟，這是惡性循環的魔鬼詛咒，絕對不要低估日後慘痛的後果。文化部變成真理部鎮壓異己，但歷史的真理最終會給蔡英文、鄭麗君真正的大巴掌。

(中國時報)