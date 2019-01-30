蘇內閣應學「韓流」拚經濟

2019年01月30日 04:11 中國時報 杜震華

國發會發布去年12月的國內景氣對策信號，燈號已從上月黃藍燈跌落到代表「低迷」的藍燈，是33個月以來首次變藍；而景氣領先指標更呈現7個月連續下滑。國發會表示政府會持續加強出口、投資和內需，盼藉此穩定國內經濟成長。

顯然，新出爐的蘇貞昌「戰鬥內閣」，並未將今年的台灣經濟視為大選整體作戰的一環，僅因循過去對景氣的回應模式做出反應。在美中貿易戰隨時可能惡化下，以這種態度面對今年極可能雪崩的景氣，要讓執政黨在總統大選中勝出的機會正在嚴重流失。蘇內閣應由「韓流」獲得啟發，使出「洪荒之力」拚經濟才行，否則和「翻轉高雄」的韓市長一比高下立判，勝負不言可喻。

蘇內閣應知道，綠營之所以能在2016年再次執政，主因是馬政府第二任期經濟表現不佳所致。依國際貨幣基金公布的資料，馬政府第二任期的平均經濟成長率是2.28%；而蔡政府依該基金的既有和預測值，平均為2.35%，僅比馬政府多了0.07%。若景氣有個風吹草動，讓今年成長率下滑個0.3%，就表示蔡政府4年的經濟表現確定會低於馬政府第二任期。用這樣的經濟表現要爭取民眾認同，說經濟是「20年來最好的時候」，可能沒有多少人會埋單。屆時，敗選責任會記在閣揆蘇貞昌身上，且這可能是個「歷史責任」，讓「戰鬥內閣」變成了「戰敗內閣」。蘇院長若不拿出力戰「非洲豬瘟」的精神，嚴厲要求財經部會的話，將來可能會「愧對黨國」和自己，千萬別以不變應萬變。

蘇院長該了解，賴清德前院長離職時，要留給蔡總統「大破大立」的空間，但蘇院長上台後，卻讓外界感覺內閣似乎只換了閣揆，不僅缺乏新閣的新氣象，也等同認定政策沒有偏誤、不需要調整，那為何九合一選舉執政黨竟然大敗？各界都說「中央執政拖垮地方」，那就必須實事求是找出病灶才對。但蘇院長不此之圖，讓原班人馬和政策因循故舊，並以一句「無縫接軌、馬上上手」應對外界耳語；若好運面對國際景氣上升，尚可在「濫竽充數」下在渾水中繼續摸魚，但在景氣反轉，需真功夫應對時，馬上就捉襟見肘、應對乏力了。

過去幾年，我們看到的是「前瞻不前瞻」、「南向卻難向」、「從世界走向中國」變成「區域貿易協定零突破」，如此下去真可能「拔劍四顧心茫茫」。建議政府盡速讓「桃園航空城」計畫啟動、火速協助高雄建設南部大國際機場、立馬釋出數千公頃台糖土地設立新產業園區以吸引台商回流、迅速讓「兩岸服貿協議」生效，讓服務業擴大腹地和投資。如此，也許蘇內閣還可即時交出稍微像樣的成績單，能在曲終人散之前光彩謝幕。（作者為國立台灣大學國發所副教授）

(中國時報)