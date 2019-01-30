衝太過 防豬瘟反成豬頭

2019年01月30日 04:11 中國時報 劉心月

被蔡英文總統盛讚為「經驗豐富、執行力強」的行政院長蘇貞昌，肩負著為九合一敗選的民進黨振衰起敝的責任，很多措施都期望能夠發揮立竿見影的效果；然而，蘇揆上任之後的表現卻似乎不如預期。

根據《美麗島電子報》的最新民調顯示，蘇貞昌就任以來的整體施政滿意度只有30.6%，比賴清德當初上任時少了20個百分點，不滿意度27.1%，則比賴清德和林全多了10個百分點。換言之，民眾對蘇內閣並不滿意。

或許是為了凸顯具執行力的特質，蘇貞昌回鍋擔任行政院長後，著力最深的政策就是非洲豬瘟的防疫工作，但老實說，不但效果不討好，反而引發了不少民怨。

例如，為防堵非洲豬瘟疫情入侵，蘇貞昌日前指示，如果旅行團旅客夾帶豬肉及肉品入境，導遊與旅行社就須負連帶責任。觀光局因此指出，依據《觀光發展條例》規定，若有損害國家利益，最重可罰旅行社15萬元、導遊1萬元以上、5萬元以下。

此令一出，引起國內旅遊業者大反彈。業者認為，如果已盡告知義務，但旅客仍不遵守，東西帶進海關，旅行業者根本奈何不了；再者，導遊不會陪著旅客過海關，旅客帶肉品進來，「不關導遊和旅行社任何事！」業者還酸蘇貞昌和幕僚，根本不了解觀光旅遊這個行業，亂規定一通！

事實上，蘇貞昌上任以來對防疫工作雷厲風行的舉措，已多次漏氣，包括第一天突襲桃園機場視察時，不但當場飆罵防檢局新竹分局長柯榮輝「根本就不適任」，還要求手提行李要百分之百檢查，中央災害應變中心知道這樣的指示行不通，改成從疫區來的旅客才要百分之百檢查。

饒是如此，還是無法貫徹。因為如果要實施百分之百的檢查，需要大幅提升防疫能量，包括人力、設備、防疫犬等，不但數量要增加，還要投入時間訓練，不可能蘇貞昌一聲令下，就立刻上路。事實上，目前手提行李的檢查率還不到5成，距離蘇揆的要求還差得遠。這不是讓蘇院長的要求變成笑話嗎！

又如，蘇貞昌發布，旅客從疫區帶豬肉產品入境罰款金額提高為新台幣20萬元，而旅客一旦遭罰，如果沒有馬上繳清罰款，就拒絕入境台灣。然而，旅客攜帶人民幣入境以2萬元為限，在此情況下，一旦遭到處分，要如何繳清？此外，還有宣導影片出現錯字等各類大小差池不斷。

蘇貞昌上任後確實力求表現，但民調卻不甚理想，應該好好想想：一味衝衝衝的結果，不但容易出錯，很多措施也做得不夠到位，折損政府威信，甚至造成擾民，最後可能變成豬頭。 （作者為作家）

(中國時報)