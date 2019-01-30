2019年01月30日 04:11 中國時報 周韻采

民進黨去年遭政治網紅海嘯般地襲擊，故蘇貞昌以將中央大員轉型成網紅內閣為職志；隨即而來的立委補選，白色力量卻慘敗，眾人被攪得好生錯亂，到底網紅政治在台灣有無一席之地？

由於立委補選的投票率太低，只有死忠支持者才會出來投票，意味人際網絡的動員比網路宣傳有效，故原選區藍綠哪方占優勢就易勝選。白色力量的支持者主要為40歲以下的年輕世代，除非是大規模選舉如總統或市長，一般而言對政治採取冷漠或反建制的立場，不會參與立委補選，故柯P支持的陳思宇輸得慘兮兮。但若以補選結果看衰柯P，就是藍綠政客的鄉愿。台灣的政治版圖已形成藍綠白倒T型的三腳督：40歲以下的選民，70%挺白色力量；40歲以上選民才分藍綠。

倒T型的新政治版圖，除了原本藍綠對決外，還平添世代衝突，使得沒有一股勢力能取得政治上的過半多數，也讓未來的台灣政治混沌不明。舉例而言，此次選務缺失造成台北市選民大排長龍等候投票，勝敗旋而逆轉。

分析中選會資料發現：人口密集及年長者比例較高之投票所的投票率皆偏低，前者主要是藍票源區，後者則藍綠皆有可能。同時柯P得票率較高區集中在年長者比例低或等待投票時間較短之投票所；但姚文智得票率較高區卻相反地集中在較偏鄉或年長者比例較高之投票所。台北市長選舉絕對有年長藍綠選民因排隊時間過久，索性不投的棄械效應，使白色選票能以些微差距取勝。

倒T型的新政治版圖使得總統選情異常詭譎，藍綠白不僅戰略上需要合縱連橫，精密計算誰是替代選擇，甚至在戰術上都必須錙銖必較，才不會產生蝴蝶效應。所以當藍營出現韓總這樣的網紅時，綠營也只得朝網紅轉向。若藍綠白都有勢均力敵的網紅，到底誰會勝出呢？從韓總的例子來看，我以為還是藍綠較有可能。不同於柯P的傳播路徑從PTT到臉書及Line，韓總的網路聲量先從內容農場散播至中高齡人士慣用的Line，再到臉書、IG，顯示韓粉主力為35～55歲的中年大叔，向下延伸至年輕人。

年輕人雖是反建制派，卻沒有統一的意識形態，他們不藍不綠，既反中又厭美，誰能用他們喜歡的方式溝通，他們就挺誰。反過來說，年長者的投票傾向已僵化，白色力量很難向上滲透。所以目前藍綠有志2020大選的政治人物，都必須自我改造成網紅，否則無法取得過半選票。可以預期的是，今年各陣營的網路行銷預算應是破天荒的高。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)