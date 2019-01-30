美擬出兵哥國 干預委國好揩油

2019年01月30日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

華府白宮記者會上，美國國家安全顧問波頓坦承美干涉委內瑞拉與石油有關，記者注意到波頓右手夾著筆記本上寫著「出兵5000人到哥倫比亞」字樣。（路透）

美國國家安全顧問波頓28日在白宮記者會露餡，被拍到筆記本上寫著「出兵5000人到哥倫比亞」，使外界猜測，美國欲出兵干預委國政爭。波頓本人更早在上星期坦言，美政府這麼關注委國，就是看準其豐富的石油儲藏。

斷金脈 施壓馬杜羅

針對委內瑞拉「雙總統」政治危機，波頓28日重申「所有選項都在檯面上」，不排除軍事干預等方式。但波頓右手揣著的黃色筆記本，似乎讓川普政府真正意圖露餡。本子上面潦草寫著兩行字，第二行是「出兵5000人到哥倫比亞」（5000 troops to Columbia）。由於哥國緊鄰委內瑞拉，此訊息令外界猜測美國有意用軍力施壓委國總統馬杜羅下台。也有人認為波頓刻意秀出筆記，給馬杜羅一個間接警告。

同日，美國財政部長穆努欽宣布擴大施壓委內瑞拉，對其國營石油公司（PDVSA）祭出制裁，勒令PDVSA在美子企業西特哥石油公司，必須把收益存入美國限制提領帳戶才能繼續營運，來斷絕資金流向馬杜羅。

委國坐擁全世界最龐大的石油儲藏，原油總量高達2970億桶，產油逾40％輸往美國。該國90％財政收入來自原油輸出，美國使出殺手鐧，切斷委國政府的大金脈，就是希望馬杜羅在捉襟見肘之時主動放棄政權。

護資產 馬放話反擊

馬杜羅則誓言要對美國展開反擊。他要求PDVSA負責人，在美國和國際法院展開政治及法律行動，以捍衛西特哥石油公司的財產與資產。

美國總統川普承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多為臨時總統，與馬杜羅徹底決裂。美國政府不惜這麼做，原因並非表面宣稱「保護民主人權」、「推翻獨裁領袖」那麼單純。

波頓上周接受福斯新聞訪問時已經坦承，委內瑞拉大量未開採的石油儲藏，才是美國如此關注該國的真實目的。

他說，「基於委內瑞拉的石油以及可能帶給美國的經濟利益，該國政治危機對我們至關重要」。波頓進一步指出，「如果我們能讓美國企業投資委內瑞拉，主導石油開採與生產，對於我國經濟將產生很大的改變」。

(中國時報)