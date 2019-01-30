傳梅伊承諾排除硬脫歐

2019年01月30日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

針對首相梅伊的脫歐協議修改建議，英國國會29日晚7時（台灣時間30日凌晨3時）將表決，重點在能否避免英國變「一國兩制」。下議院朝野兩黨議員共提至少19項修正案，雖然無論哪項通過，都不能更改脫歐協議內容，但通過修正案將成梅伊之後前往布魯塞爾的談判籌碼，她可以「反映民意」為由，要求歐盟作出讓步。

「梅伊版」協議中的愛爾蘭邊界保障措施（backstop），仍是保守黨脫歐派議員反對重點。該措施是保障在英國與歐盟協商新貿易關係期間，愛爾蘭與英屬北愛爾蘭間不會出現「硬邊界」，但卻會造成英國脫歐後北愛仍留關稅同盟內，造成英國變成「一國兩制」，因此引發強烈反彈。

表決修正案分4類：第1類在野黨提出，目的是推動2次脫歐公投、阻英脫歐；第2類是防止無協議「硬脫歐」，包括要求梅伊延長脫歐期限；第3類是加強議員對脫歐事務話語權；第4類是針對北愛邊界保障措施，包括2項修正案，1項要求歐盟承諾相關措施於2021年12月自動到期，另1項則是要求將相關方案從脫歐協議中刪除。

目前看，反對黨工黨議員古柏提出、要求梅伊把脫歐掌控權交給國會的修正案可能通過。若通過，梅伊就須在2月26日前提出1項獲國會通過的脫歐協議，否則將面臨是否要求歐盟將3月29日脫歐大限延後，以避免無協議脫歐的表決。

梅伊昨表態支持保守黨國會議員布雷迪所提、移除邊境保障措施，以「替代安排」取代修正案。她要求保守黨國會議員，向歐盟傳達1訊息，即如果避免愛爾蘭出現硬邊界計畫被替換，英國國會將支持其脫歐協議。

歐盟執委員會發言人重申，脫歐方案已獲歐盟27國及英國政府同意，不容重新談判。但據路透報導，歐盟已掀底牌告訴梅伊，英國議員們在意的邊境保障措施可以「微調」，但仍須包含在脫歐協議內。

梅伊發言人表示，梅伊已有應變方案，不論是有協議抑或無協議脫歐，英國都會在3月29日離開歐盟。

(中國時報)