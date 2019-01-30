「通俄門」調查近尾聲 起訴34人
美國代理司法部長惠特克28日表示，特別檢察官穆勒調查2016年美國總統大選川普陣營的「通俄門」案已接近尾聲。這場調查延續將近2年、起訴34人，包括曾與川普關係密切的私人律師、策士與競選操盤手。
美國司法部與穆勒調查團隊，一向對通俄調查進度守口如瓶，這是官方首度表示調查可能即將結束的第一個跡象。惠特克表示，「調查已快完成。我聆聽了關於調查的完整簡報，也期待收到穆勒的最終報告」。
穆勒將提交調查報告給惠特克，除非惠特克暫代的司法部長一職由川普提名的司法部長人選巴爾接任。但參議院尚未批准這項人事案。
前聯邦調查局（FBI）局長穆勒於2017年5月出任特別檢察官，負責調查俄羅斯是否干預2016年美總統大選。在穆勒被任命前，川普突然開除FBI局長柯米。
至今穆勒團隊已經起訴34人，包括川普前競選總幹事曼納福特和前私人律師柯恩。近日共和黨策士史東遭FBI逮捕，他過去曾長期擔任川普的顧問。然而，至今仍然沒有關於川普競選陣營和莫斯科當局直接勾結的相關起訴。
(中國時報)
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