加國挺瓜伊多 利馬集團急開會

2019年01月30日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大28日宣布，將於2月4日在渥太華主持利馬集團的「緊急會議」，商討如何應對委內瑞拉政經危機。聯合國指出，委內瑞拉大規模反政府示威遭強力鎮壓，已造成逾42人死亡，逾850人被逮捕。

利馬集團由拉丁美洲強國和加拿大等14國於2017年8月組成，目的是應對逐漸墮入獨裁主義的委內瑞拉。加拿大外交部長方慧蘭表示，將與成員國在渥太華商討，可以採取哪些措施來支持委國反對派領袖瓜伊多以及該國人民。方慧蘭說，「這是我們這個區域的危機，我們加拿大直接牽涉其中」。

利馬集團多數會員國已呼籲委內瑞拉總統馬杜羅下台。方慧蘭說，「馬杜羅政權透過假選舉奪權，正當性已經蕩然無存」。她並再次呼籲馬杜羅將權力交給瓜伊多，因為瓜伊多經選舉進入國會，被推舉為議長，是委內瑞拉唯一一位合法產生的領袖。

目前情勢對馬杜羅已越來越不利，英格蘭銀行拒絕馬杜羅要求匯回黃金，等於金庫被斷，美國表明將派5000軍隊赴哥倫比亞防範未然。昨美財長穆努欽日昨也表示，將對委內瑞拉國營石油公司實施制裁。不過迄今為止，委國軍方尚無反叛馬杜羅跡象。

(中國時報)