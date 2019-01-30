2月5日川普將赴國會 發表國情咨文

2019年01月30日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦政府局部停擺破紀錄的35天後，恢復運作。眾議院議長裴洛西28日鬆口，同意邀請川普於2月5日前往眾院發表國情咨文演說。先前川普在協商中讓步，同意聯邦政府暫時恢復運作3周，但如果2月15日國會議員和川普仍未就築牆預算達成協議，政府可能再度陷入關門窘境。

裴洛西透過發言人在推特公布邀請函指出，「既然如今政府重新運作，我已邀請川普於2月5日發表國情咨文演說」。川普也回信說，「非常榮幸，我們有偉大的目標要去達成」。據稱兩人透過電話對談了12分鐘，最後達成共識，隨後發送正式文書確認。

對川普而言，發表國情咨文至關重要，這除了是總統的年度重頭戲，也是政府停擺造成民望下滑後，重燃他支持度的火種。

據國會預算處28日公布報告，聯邦政府局部停擺逾1個月，已對美經濟造成110億美元損失。

(中國時報)