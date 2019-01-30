陶喆開趴迎子 Penny巨肚搶鏡

2019年01月30日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

陶喆28日與老婆Penny舉辦產前派對，以電影《Star Wars》為主題，十分俏皮。（取材自臉書）

孫芸芸（後排右起）、信的女友Wei Wei、侯佩岑和林志穎老婆陳若儀（前排右起）、王曉萍等好友都是座上嘉賓。（取材自IG）

金曲歌王陶喆2月底將升格人父，28日與老婆Penny舉辦產前派對（Baby Shower），邀來蘇見信（信）與女友Wei Wei、吳佩慈、侯佩岑、孫芸芸、林志穎老婆陳若儀等約40位好友，當天來賓清一色穿白色服裝，唯有陶喆、Penny穿深色服裝，Penny挺著大孕肚相當搶鏡，派對主題則是電影《Star Wars》。

陶喆表示，Baby Shower的主題是由他發想，盼未來介紹最愛的電影給兒子，「因為它是爸媽帶我認識而從小到大讓我特別著迷的電影，迫不及待的想把它介紹給還在肚子裡的BonBon，希望電影給我的正能量能傳遞給他，讓BonBon勇敢長大。」將成為新手爸爸的他，收到眾多好友獻上的祝福、禮物，他也非常感謝好友傳授經驗，陪他一起做迎接寶寶的準備。

信今年有望出輯

而信與女友也一同出席敘舊，信近來努力趕製新專輯，預計年後推出，他這次花許多時間打造新專輯，信的經紀人表示，「他在選歌、挑歌都磨很久，現在歌曲大部分都確定了，剩下一些歌曲的錄製、後製。」歌迷敬請期待。

信與女友愛情長跑近16年，被問到今年是否有結婚計畫？經紀人說：「私事我沒過問，他們很穩定，對我們來說他們就是在一起很久，開心的過日子。」

(中國時報)