2019年01月30日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

吳宗憲29日出席東森購物新春下午茶會，與主持人斯容互動不時搞笑開黃腔，他關心41歲仍小姑獨處的斯容「真的沒交過男友嗎」？聽到「沒有」的答案後，他搞笑自薦：「我準備幫妳寫一個開箱文！」看到斯容尷尬笑，他又補充：「開妳的香閨啦！」

吳宗憲語帶雙關開玩笑說，家裡有一畝良田，不過休耕已久，他自認體力還可以，現在要尋找一個「生產工廠」，而且打算「產地直送」比較「新鮮」，斯容問他何謂產地直送，他說「現在請工作人員把床搬過來，我示範給你看」，笑翻台下粉絲。

吳宗憲是保健食品代言人，他說，之前和東森購物總裁王令麟一起打高爾夫球時，發現自己腳踝伸出去「卡卡的」，王總裁逼他吃這產品試試，沒想到吃了一瓶半，至今一次都沒再「卡」過，還自誇打球實力已恢復到20多歲時的狀態。

他活動一結束便趕搭高鐵前往高雄，為他投資的吸塵器面試在地員工，他說，雖然員工底薪2萬8000元，但上個月有員工領了30多萬薪水，連他都超驚訝。他表示，因時間太忙，對於擔任高雄觀光大使實在「不敢當」，但身為高雄子弟，還是會為高雄多盡心力，提供500個職缺，就是對高雄的實質貢獻。

(中國時報)