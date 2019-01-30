A-Lin感冒未癒灌冰水養聲
A-Lin 29日推出個人官方網站、新歌〈雨後彩虹〉錄音室Live版視頻，還有個人專屬APP隨後將上線，她日前錄製4首歌曲的錄音室Live版，因錄製現場版需一氣呵成，一NG就得重唱，A-Lin也想挑戰錄音時不看歌詞，表示心情緊張，加上當時不慎感冒，她提到聽說喝熱水會讓喉嚨發炎加劇，當下只好猛灌冰水來養「聲」。
她花2天時間錄製〈雨後彩虹〉、〈隨心所遇〉、〈最佳男主角〉、〈有一種悲傷〉4首歌錄音室Live版，直說：「我們不斷地排練，沒有做很多休息，很快就培養出默契。」
A-Lin今年過年將赴美國康乃狄克州商演，長達12天，春節期間都在工作中度過，談到新年新希望，她盼新專輯能有更多自己的創作，還想成為攝影師，她表示國小6年級時參加畢業旅行，媽媽送她一台傻瓜相機，因此愛上攝影，「我從小就喜歡拍照，每次將底片交給照相館後，會很期待相片最後出來是什麼感覺，就跟做專輯一樣，等待是一件很美好的事。」
(中國時報)
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