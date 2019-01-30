郭雪芙撇戀孫其君「是好友」
郭雪芙與孫其君在八大《我們不能是朋友》演情侶，兩人疑似假戲真做、戀愛ing！29日出刊的周刊直擊孫其君近期密集出入郭雪芙家，且已有女方家門卡可以自由進出。報導指出，孫其君已有交往1年多的女友，追到郭後才跟女友談分手，兩人原本約好過年要一起到美國男方家，現在去美國的女生變成了郭雪芙！郭雪芙被影射成了介入他們戀情的第三者。
郭雪芙昨透過經紀人Elsa表示，這根本是烏龍緋聞，她確實因為拍《我們不能是朋友》，和孫其君、袁艾菲成為好朋友，但與孫其君真的沒有交往，之前也不知道他有女友，否則以她的個性，對於有交往對象的異性朋友會保持距離，如果她真的很想交這個朋友，也會和對方的另一半變朋友。
1個月前已請假
她也大方承認過年確實要去美國，不過是在去年接拍這部戲前，就已經先向經紀人請了1個月的假，要和閨蜜Grace等朋友一起去洛杉磯玩，後來拍戲時知道孫其君過年也要回美國，才與袁艾菲也相約一起同行。
由於去年12月戲殺青後，她就到大陸拍電影，上周才返台，所以約了孫其君和其他友人到家裡討論美國行程。對於被寫成介入人家感情的第三者，她也覺得很無奈。
郭雪芙近年陸續拍了《我曾愛過你，想起就心酸》、《朝歌》、《一見不傾心》等電視劇和網劇，也跨足綜藝擔任助理主持，成功從宅男女神轉型成實力派演員。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。