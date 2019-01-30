郭雪芙撇戀孫其君「是好友」

2019年01月30日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

郭雪芙與孫其君在八大《我們不能是朋友》演情侶，兩人疑似假戲真做、戀愛ing！29日出刊的周刊直擊孫其君近期密集出入郭雪芙家，且已有女方家門卡可以自由進出。報導指出，孫其君已有交往1年多的女友，追到郭後才跟女友談分手，兩人原本約好過年要一起到美國男方家，現在去美國的女生變成了郭雪芙！郭雪芙被影射成了介入他們戀情的第三者。

郭雪芙昨透過經紀人Elsa表示，這根本是烏龍緋聞，她確實因為拍《我們不能是朋友》，和孫其君、袁艾菲成為好朋友，但與孫其君真的沒有交往，之前也不知道他有女友，否則以她的個性，對於有交往對象的異性朋友會保持距離，如果她真的很想交這個朋友，也會和對方的另一半變朋友。

1個月前已請假

她也大方承認過年確實要去美國，不過是在去年接拍這部戲前，就已經先向經紀人請了1個月的假，要和閨蜜Grace等朋友一起去洛杉磯玩，後來拍戲時知道孫其君過年也要回美國，才與袁艾菲也相約一起同行。

由於去年12月戲殺青後，她就到大陸拍電影，上周才返台，所以約了孫其君和其他友人到家裡討論美國行程。對於被寫成介入人家感情的第三者，她也覺得很無奈。

郭雪芙近年陸續拍了《我曾愛過你，想起就心酸》、《朝歌》、《一見不傾心》等電視劇和網劇，也跨足綜藝擔任助理主持，成功從宅男女神轉型成實力派演員。

(中國時報)