頂半屏山穿龍蝦裝 蔡依林賀歲百萬人看

2019年01月30日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

吳君如（左起）、蔡依林、鄭愷一起跟觀眾拜年。

葉德嫻（中）在《與龍共舞》的龍蝦裝很經典，左為張敏。（取材自網路）

蔡依林（Jolin）新歌〈腦公〉MV，以80年代經典港片為靈感，砸百萬搭建「酒令茶餐廳」並復刻港片造型，把《賭神》、《與龍共舞》等電影橋段翻玩入鏡，重現《與龍共舞》中劉德華追張敏的情節。Jolin穿著龍蝦裝、頂半屏山髮型，模仿葉德嫻扮演「十一姑」，十分有趣，她笑說：「看來『宜伶海鮮酒家』可以開張來賣海鮮了。」

〈腦公〉MV上演姻緣天注定情節，Jolin開的酒令茶餐廳，藏了未來「腦公」鄭愷，他原本是燒臘廚師，卻隱藏燒臘公會理事長的身分跨海追愛，吳君如擔任姻緣女神助攻，讓Jolin成功情歸鄭愷，相當浪漫。

喜劇功力獲好評

導演在MV尾聲用賀歲港片中常見的群星排排站的方式跟觀眾恭賀新年，安排Jolin與吳君如、鄭愷以及全部的臨時演員一起跟歌迷拜年，展現誠意。

〈腦公〉MV28日上架，頗受好評，在YouTube點閱率已破百萬，微博高達500萬次點擊，在網路引起熱烈回響，大讚Jolin演喜劇的功力，被歌迷封「豬年最強檔賀歲片」，粉絲表示：「上一張的劉嘉玲到這張的吳君如，蔡老闆到底要端出多少影后來餵觀眾。」

(中國時報)