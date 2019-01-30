曲婉婷回嗆「無知血口」

2019年01月30日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

曲婉婷的母親張明傑在大陸擔任公職，2014年時被指控涉嫌貪汙、受賄以及濫用職權等3罪名，因而被哈爾濱法院帶走受審，牽涉金額高達3.5億人民幣（約台幣17億元），甚至被檢方建議求處死刑，但至今過了4年多，審判結果仍未有下文。

年節將近，她前晚在微博替媽媽聲援：「媽媽已被羈押4年多，依然沒有判決結果，心痛，但還要相信，法院一定會給出一個公平、公正的結果。」沒想到引起不少網友不滿痛罵，對此她直接地在IG回擊：「面對一些無知的血口，一甩頭，BYE。」顯然對於網友的評論，絲毫不受影響。

曲婉婷以〈我的歌聲裡〉一曲走紅，日前到馬來西亞古晉出席亞洲電視大獎頒獎典禮，表示自己正在籌備全新創作專輯，且已到混音階段，隨後還低調來台灣上電台節目分享近況。

(中國時報)