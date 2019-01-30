老蕭接戲準則不演蕭敬騰
蕭敬騰（老蕭）2019年開春接下第一個音樂節目《這就是原創》，培養原創音樂人，他去年在《聲林之王》擔任導師，挖掘歌壇明日之星，這回則與當紅的王嘉爾、陳粒共同擔任「原創捕手」，也是類似導師的角色，邀請唱作人帶著自己的原創作品來參加節目。
老蕭日前在高雄演唱會後就感冒，上周出席KKBOX風雲榜頒獎典禮後，隔天一大早5點半就飛往上海錄製《這就是原創》，經紀人Summer透露，老蕭這幾天一直在說話、演唱，所以喉嚨不太舒服，他昨出席節目發布會後，今天又趕回台北錄節目、唱尾牙，行程馬不停蹄。
而老蕭主演的2019年全新影集《魂囚西門》將於2月16日起在公視首播，他除了在戲中擔綱要角，更受邀演唱主題曲〈Haunting Me〉，歌曲中高亢又帶些輕柔的嗓音，跟過去大家聽到充滿爆發力的老蕭截然不同。
他表示，這次是刻意不用大家所熟悉的唱法來詮釋這首歌，希望能更貼近角色，在錄音室也僅花了兩小時就錄完。MV將於30號首播。
老蕭說他拍戲的原則就是要脫離「蕭敬騰」這個身分，所以凡是與音樂相關的角色，他都不會有太大的興趣，這次心理師的身分令他感到很有挑戰性，二話不說就答應接拍。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。