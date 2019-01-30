老蕭接戲準則不演蕭敬騰

2019年01月30日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

蕭敬騰（老蕭）2019年開春接下第一個音樂節目《這就是原創》，培養原創音樂人，他去年在《聲林之王》擔任導師，挖掘歌壇明日之星，這回則與當紅的王嘉爾、陳粒共同擔任「原創捕手」，也是類似導師的角色，邀請唱作人帶著自己的原創作品來參加節目。

老蕭日前在高雄演唱會後就感冒，上周出席KKBOX風雲榜頒獎典禮後，隔天一大早5點半就飛往上海錄製《這就是原創》，經紀人Summer透露，老蕭這幾天一直在說話、演唱，所以喉嚨不太舒服，他昨出席節目發布會後，今天又趕回台北錄節目、唱尾牙，行程馬不停蹄。

而老蕭主演的2019年全新影集《魂囚西門》將於2月16日起在公視首播，他除了在戲中擔綱要角，更受邀演唱主題曲〈Haunting Me〉，歌曲中高亢又帶些輕柔的嗓音，跟過去大家聽到充滿爆發力的老蕭截然不同。

他表示，這次是刻意不用大家所熟悉的唱法來詮釋這首歌，希望能更貼近角色，在錄音室也僅花了兩小時就錄完。MV將於30號首播。

老蕭說他拍戲的原則就是要脫離「蕭敬騰」這個身分，所以凡是與音樂相關的角色，他都不會有太大的興趣，這次心理師的身分令他感到很有挑戰性，二話不說就答應接拍。

(中國時報)