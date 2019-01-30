黃妃吼尪「你七辣找你」
金曲台語歌后黃妃推出新專輯《我若是黃倩倩》，日前與網紅「Tina那那大師」合作拍攝影片，那那熱唱經典歌曲〈追追追〉，黃妃談到此曲當時錄製秘辛，她表示起初錄音唱不出該有的殺氣，某天在男友（現為老公）家中接到電話，電話中的女生自稱是正宗女友，要男方來接電話，她當下火冒三丈，對著男友怒喊：「你七辣找你啦！」事後經過溝通才發現是烏龍一場，她笑說：「當時我們已經交往2年，幸好是誤會。」
她新專輯頗受好評，也希望能拿下第3座金曲台語歌后，那那發現黃妃前2次拿獎時，都由蕭煌奇擔任頒獎人，他說：「若今年金曲獎也請蕭煌奇頒獎，得獎機率可以大增。」黃妃則接話：「真的很準，很奇怪。」
黃妃當天熱唱新歌〈心肝插一刀〉、〈無人聽有的歌〉，她認為台語文化的保存與推廣相當重要，「或許2050年時已經很少人聽台語歌、甚至不知道台語怎麼說，這首歌告訴大家台語歌怎麼演變而來、希望大家能繼續支持台語歌。」此外，她與王瑞霞、秀蘭瑪雅將在5月4日高雄義大世界皇家劇院舉辦「姬情台三線演唱會」，購票請洽年代售票系統。
(中國時報)
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