TANK出輯做公益不急第二春

2019年01月30日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

呂建忠（TANK）近日推出新專輯《新計劃》，忙於宣傳工作之餘，也擔任愛心志工，陪老人提前迎新年；他多年前離婚後，獨自撫養寶貝女兒，是否期待新戀情到來？TANK笑說現在工作滿檔，加上要費心照顧女兒，不強求感情，但願意全台走透透當「月老」唱情歌。

女兒雖然沒有媽媽照顧，但母女仍會聯絡維繫感情，而他與前妻也如朋友般會固定聯絡，工作之餘，幾乎都會陪著女兒一起成長；被問到女兒是否有傳承到爸爸的音樂細胞，他表示不會侷限女兒發展志向。

TANK已有約7年時間沒有公開面對鏡頭，他曾因酗酒迷失人生方向，後來靠著轉換環境，加上信仰力量，重新站起來，他也預告3月7日將於台北「角落文創展演中心」舉辦個人音樂會。

(中國時報)