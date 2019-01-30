張秀卿入鏡30秒磨4天
Ella（左）和張軒睿越演越有默契，劇組也都培養出好感情。
賀歲片《大三元》由Ella和張軒睿主演，台語歌手張秀卿則把電影處女秀獻給該片，過去她曾多次接到電影邀約卻不敢嘗試，因16歲時演電視劇壓力太大，讓她一個月爆瘦8公斤、天天睡不著，從此抗拒演戲，此次是因監製好友力邀說服：「妳放心，只有30秒鏡頭！」她才終於突破心防，但她笑言：「誰知道一拍就是4天！」
張秀卿得知對手戲演員是澎恰恰時瞬間安心，但到現場才知道澎是演她的「小王」，「我們認識30年，他從小看我長大，卻要跟前輩演『情人』，那天一直笑場。」她在片中還升格為「奶奶」，初次見面就要培養出祖孫情，慶幸小朋友演技不錯。
豪氣捐3萬紅包
戲分雖不多，老公還是到處向好友宣傳，但不忘提醒：「去看的時候不能上廁所，因為我老婆只出現30秒！」張秀卿則因拍攝時天氣好、環境優美，當作去遊山玩水，「到了現場還有造型師、化妝師幫忙按摩和指壓，讓臉和上半身消腫，才知道拍電影這麼爽！」
因是客串演出，酬勞原就不多，張秀卿又在殺青宴豪氣捐3萬讓工作人員抽獎，還請許多人吃飯，薪水幾乎歸零，不過她開心表示因該片認識不少「酒肉朋友」，和Ella、李沛旭、曾莞婷、許富凱、羅時豐和王彩樺會定期聚餐，大笑說：「我得到很多友誼，也對拍戲更有信心！」該片2月1日上映。
(中國時報)
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