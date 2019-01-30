高郁捷沾光「學姊」粉絲團暴衝

2019年01月30日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

女團「蜜蜂少女隊」成員高郁捷單飛後從音樂跨界戲劇，最近在《必勝大丈夫》演出職場菜鳥「鄭美麗」，人氣也水漲船高，連接4個廣告，高郁捷興奮表示，「鄭美麗」為她帶來很多演出工作機會，現在走在街上都會有人叫她這名字，覺得好親切。

高郁捷最近密集曝光，常有粉絲私訊說她長得很像「學姊」黃瀞瑩，粉絲團人數因此持續暴衝。高郁捷說很榮幸也很開心可以跟一位大家都喜歡的美女聯想在一塊，「其實我本人個性可能比較大剌剌，學姊比較有氣質，期許自己也能變得美麗又有智慧。」

第一次接演八點檔就和硬底子的蔡振南「南哥」有不少對手戲，高郁捷說她劇中飾演南哥的小學徒，「感謝南哥大前輩，不厭其煩指導我，或告訴我們怎麼找飯吃，就像爸爸一樣非常貼心」。有場戲是她要抱著南哥撒嬌，結果可能太有安全感了，導演喊「卡」、其他演員都放手了，只有她一個人還在抱，還因此被其他人狂虧，讓她覺得超糗的。

(中國時報)