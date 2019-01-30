謝念祖化解黑暗面 歐漢聲本色演出
歐漢聲（左起）、卓文萱、劉冠廷昨出席首映會催票房。
謝念祖執導舞台劇《瘋狂電視台》，在兩岸做出高達2.5億台幣票房，去年和電視圈大老王偉忠、監製葉如芬合作，聯手催生賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》。第一次執導電影的謝念祖，遇上首次主演國片的男主角歐漢聲、女主角林明禎，最大的任務就是要解放兩位暗黑系演員的內心。
歐漢聲以往綜藝感十足，但現實中負能量超強，據謝念祖了解，歐在演藝圈逾20年，這些年受的傷，不管是情傷、友誼破裂、工作受挫，至今無一癒合，「他不覺得自己好，不是只有演戲的部分，是整個人都不好。」每次拍攝完歐都會很自責，在片場狂罵自己髒話，甚至從來不看自己主持的節目。
開導林明禎療情傷
「我不知道他的黑暗到甚麼程度，拍攝時他把心裡的黑暗面拿出來，太血淋淋了，這不是表演，是真實。」過程中謝念祖慢慢用「情緒記憶法」開導歐漢聲用以前的記憶來演出，而不是單純釋放內心黑暗面。
而林明禎看起來雖活潑俏皮，但在謝念祖眼裡是保護色很重的人，加上去年7月電影開拍時，正逢她跟張軒睿鬧分手，潛意識默默把情緒關起來，經過逐步開導才讓她在大銀幕上收放自如。
該片29日舉辦首映會，演員幾乎全數到齊，當中納豆飾演嗜錢如命又愛吃便當的電視台總經理，有場戲在高溫下拍攝逾8小時，他為了連戲必須吃著早已發酸的便當，敬業精神讓現場演員們讚歎不已。
(中國時報)
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