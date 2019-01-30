納豆小學玩滅火器害苦老娘
納豆、卓文萱、顏正國、高慧君、李明川日前為宣傳電影《瘋狂電視台瘋電影》齊聚《一袋女王》節目，分享做過最瘋狂的事，卓文萱透露，小時候為了踢水裝浪漫，竟讓家裡客廳積水5公分；納豆小學時則曾亂玩乾粉滅火器，讓福利社滿是黃色粉末，連福利社阿姨都受害，而那個身上、鬈髮被噴得一身粉末的福利社阿姨，還是他媽媽。
卓文萱小學三年級時，因覺得電視上的女生坐在岸邊踢水很浪漫，說服哥哥把門縫用毛巾堵住，用臉盆裝水把客廳潑得到處都是，地上積了約5公分高的水，兩人就坐在椅子踢水，還玩起滑壘遊戲；媽媽回到家看到客廳到處都是水，氣得對出餿主意的卓文萱狂呼巴掌，讓她至今印象深刻。
李明川則是小學時揪10個堂兄弟姊妹幫被性騷擾的姊姊討公道，賞了對方幾巴掌；但曾年少輕狂的顏正國聽了卻忍不住冷笑，原來他國中時曾為了跟敵對學校打架，竟搭遊覽車直接殺到對方學校，叫了兩台遊覽車還不夠坐，因此對於李明川的事蹟，顏正國只笑說：「小孩子把戲。」
(中國時報)
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