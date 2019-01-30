70歲雷洪恢單5個老婆全散了

2019年01月30日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

小甜甜（右）昨在台上和胡瓜玩「給我抱抱」遊戲，表情賣力，動作讓大夥笑翻。（羅永銘攝）

王建復（左起）、陳美鳳、Gino昨出席民視尾牙。（羅永銘攝）

民視29日晚在林口總部舉辦尾牙，席開130多桌，員工、貴賓及藝人上千人參加，場面熱鬧。70歲的雷洪過去有1妻5妾，3年前他發生財務危機後，昨鬆口透露5個老婆們「全散了」，「過去的都過去了，當我欠她們的，大家好聚好散」，不過女人緣向來不錯的他，身邊已有「新歡」，年約50歲，「這個閨蜜真的滿不錯，現在要的是真正能照顧、陪伴我的，不是要年少的激情衝動。」

今年除夕團圓夜怎麼過？雷洪說現在一個人，「那些後遺症都處理了，當下如果不處理，我相信往後還是再發生，大家在心甘情願下，全都離開了，我不想多說，現在再提這些對我是傷害。」他坦言小孩們都跟著媽媽離開，但有小孩會抱怨，問他：「到底我的家在哪裡？」他不忍心，對小孩說：「我帶你們到大哥哥家吃飯。」所以今年除夕夜會在大兒子家一起過。

王瞳3代言荷包滿

去年他拍完《幸福來了》，體悟到有健康身體才保有財富，沒想到本月中因天氣變化加上拔牙病菌感染，發生突發性耳鳴、有點暈眩，類似耳中風，醫生告訴他如果黃金期7天沒處理，就有耳聾可能，「我當場嚇到，覺得健康真的很重要」，他住院5天，順便做核磁共振健檢，住院期間就是靠這位「閨蜜」照顧。

陳美鳳昨則坦言身邊有追求者，卻是「有婦之夫」，她當機立斷拒絕，「我自己經歷過，要有同理心，不要自找麻煩。」2019年她希望有機會發行音樂作品，大姊大的她對幕後工作人員十分大方，紅包超過6位數，心意滿滿。王瞳從《幸福來了》到《大時代》，近來又跨界「87樂團」發行新專輯，去年也接下3代言，荷包滿滿，希望加快腳步還清房貸，並打算替自己換輛休旅車。

胡瓜玩給我抱抱

民視昨尾牙由Gino、王建復、郭亞棠、呂佩芬主持，綜藝天王胡瓜率浩角翔起、謝忻上台與民視員工玩「給我抱抱」遊戲、大送紅包。總經理王明玉表示，2018達到年度企業營運目標，員工年終獎勵依績效1個月起跳，加碼春節獎金、紅利發放，讓員工過好年。年營收雖不透露，但民視豪發近億年終獎金，近萬坪的民視影城也正搭建中，預計2020年完成第二期工程。

(中國時報)