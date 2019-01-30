白冰冰〈思念的酒〉獻小林幸子
中國時報
報導溫博鈞
日本演歌天后小林幸子今年邁入歌手生涯55周年，將於5月4日、5日在台北國際會議中心開唱，NHK《紅白歌合戰》出場34次的她不僅歌藝精湛，費盡心思打造機關重重的華麗舞台衣裝，都是歌迷的注目焦點。她透露為這次演唱會準備了特別曲目，「既然是55周年紀念，一定會帶給大家最完美的曲目。」
「來到我最喜歡的台灣，又能夠再度舉行演唱會，非常感謝大家！」小林幸子曾於2010、 2013年來台開唱，第3次公開來台演出的她透露18歲曾私下來台，笑說：「我也是有過18歲的！」她感謝311東日本大地震時台灣慷慨解囊，震後她曾來台，「那時不管走到哪裡，台灣的朋友們只要知道我是日本人，都問候我『還好嗎』？想到我眼淚都要流出來。」
她近年跨足動漫網路世界，一曲〈千本櫻〉轟動網路，強烈存在感如電玩遊戲最後的大魔王，被粉絲暱稱為「Last Boss」。
白冰冰送台灣茶
白冰冰昨也前來站台，贈送小林幸子台灣茶，白冰冰說：「我出道時〈思念的酒〉這曲正當紅，我非常尊敬您！」並立即獻唱一段〈思念的酒〉，小林幸子也接著合唱。最後小林幸子與眾人一同敲下「55」字型大冰雕，生平第一次收到冰雕的她對怎麼敲冰很好奇，疑惑地問：「拿著冰槌微笑可以嗎？」
(中國時報)
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