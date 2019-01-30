嵐休團估年經濟損失280億
中國時報
報導徐桐炘
櫻井翔日前在節目中表示會和大野智保持聯絡。（取材自網路）
日本傑尼斯天團「嵐」27日突然宣布將於2020年末休團，消息意外演變成「國家大事」，日媒估算他們從音樂和每年5大巨蛋巡迴演唱會所衍伸的經濟效應，包含各類影音產品和演唱會交通、住宿及周邊商品販售，休團為日本所帶來的經濟損失一年大約1000億日圓（約280億台幣），此事甚至驚動日本內閣。
日本政府發言人菅義偉前日在記者會時說：「我自己也因為突然的新聞而感到吃驚。」但也鼓勵嵐：「或許作為國民人氣偶像，在長年活躍於演藝圈後，決定為自己在人生的下一個階段選擇不同的道路吧！希望他們在剩下的時間裡，為了回應粉絲們的期待而努力。」
粉絲最關心的仍是嵐未來是否有機會再合體，成員櫻井翔28日晚在個人擔任主播的新聞節目《News Zero》接受另位主播訪問，他直言：「有希望！」也提到27日開記者會前，宣告將引退的隊長大野智非常緊張，他中午就傳訊息安慰：「無論發生什麼，我都會好好支持你！」5人在出場前也按演唱會開場前慣例握手打氣；櫻井翔強調，5人不只是團體成員，更是青梅竹馬、家人般的關係，即使大野智引退，大家依然會持續關心對方。
(中國時報)
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