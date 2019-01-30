MOSCHINO王麗雅野性奔FUN

2019年01月30日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

身著一襲MOSCHINO貼身連身褲的王麗雅，與特技馬戲團演員開心互動。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO錯視效果羊毛連身洋裝，4萬7500元。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO豹紋喬其紗襯衫，3萬3500元。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO波卡圓點T恤，1萬1800元。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO丹寧高腰褲，4萬2800元。（MOSCHINO提供）

伊林名模王麗雅昨（29日）受MOSCHINO之邀，出席品牌2019早春系列發表，面對一襲華麗的七彩絨毛外套搭貼身亮片洋裝造型，她毫無畏懼，反倒配合活動馬戲團主題，大膽擺出各種誇張姿勢，開啟內心關不住的野性一面。

玩心大開 姿勢誇張

王麗雅坦言剛看到身上的服裝時，有種眼花撩亂的感覺，但一穿上之後，就像是進入另一個世界一般，會不自覺擺出各種戲劇化姿勢，連一旁的工作人員都忍不住勸她冷靜一下。私下打扮走樸實運動風格的王麗雅，工作時卻常會被分配到浮誇的服裝，令她笑道：「大家都看出來我內心有瘋狂的特質。」

活動上，王麗雅開心穿梭於獸籠、彩球及特技馬戲團演員間，展現MOSCHINO帶來的無限玩心。品牌2019早春系列，創意總監Jeremy Scott同樣帶我們走進一場奇幻馬戲演出之中，波卡圓點、豹紋圖騰及看似兩件式的連身洋裝，運用帶有錯視感的設計手法，勾勒出最具張力的時尚態度，並對當下鬧劇般的社會醜聞、指控，灌注充滿笑聲的正向氛圍。

(中國時報)