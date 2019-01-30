TOD’S侯佩岑拎D Bag致敬黛妃
TOD'S Double T飾釦丹寧女士休閒鞋，2萬5000元。（TOD'S提供）
TOD'S熱帶魚造型牛皮包，3萬1200元。（TOD'S提供）
TOD'S D Bag水蛇皮拼接手提肩背包，9萬4200元。（TOD'S提供）
TOD'S Double T磚橘色牛皮水桶包，4萬7100元。（TOD'S提供）
TOD'S羽毛綴飾女士豆豆鞋，2萬3100元。（TOD'S提供）
女星侯佩岑昨（29日）為義大利精品TOD'S春夏新品發表站台，並搶拿新款D Bag現身，想起數年前剛與老公結婚時，也曾為同系列包款出席活動，讓現已為人母的她不禁笑說：「經典就不會退流行！」
誕生於1997年的D Bag，是TOD'S推出的首個包款，並因受到已逝的英國黛安娜王妃喜愛而聞名，可謂是品牌經典包款之一，也讓以「不退流行」做為挑選精品首要條件的侯佩岑愛不釋手。除了中意相同包款外，更與黛妃一樣是兩個孩子的媽，對於這些看似「冥冥之中，自有注定」的巧合，侯佩岑表示：「可以跟她（指黛妃）有一點雷同就很開心！」
TOD'S 2019春夏以「愛之夏」為主題出發，藉品牌精湛皮革工藝，為率性優雅的當代女性發聲。強勢回歸的經典包款D Bag，本季選以仿照蝴蝶身形弧線輪廓重新演繹，為整體注入一絲摩登感；熱銷的Double T系列，本季則推出水桶、馬鞍及後背包等3種全新包型，並以銘黃、柑橘、卡其等色調及水蛇皮、流蘇裝飾等細節，呈現帶有波西米亞風格的不羈感受。
鞋款方面，經典豆豆鞋亦配合春夏靈感，使用層次皮革羽毛飾片和仿舊丹寧布料等勾勒瀟灑嬉皮氣場，以刺繡縫線潤飾的草編鞋履和豆豆膠底運動鞋款，恣意展現出俏皮的活力朝氣。
(中國時報)
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