幸運珠寶 豬飾如意戴著走
寶石，具有神祕的力量，自古以來珠寶不僅是皇室貴族的象徵，且具有護身符的功效，因此珠寶在設計鑲嵌時，常會融入幸運符碼，如幸運草、鎖、鑰匙等，賦予寶石更強大的護佑能量。
幸運花草 好運加倍
寶格麗新登場的Fiorever珠寶系列，是以羅馬象徵幸運的四瓣花為靈感，品牌在農曆新年期間推出特別款，以紅寶石、鑽石搭配玫瑰金打造，盛開的內外各四瓣花朵，寓意著好運加倍，全台限量20件。
梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於1968年問市的Alhambra系列珠寶，即是以象徵幸運的四葉草為靈感，並以金色圓珠飾邊，迄今一直是品牌最受歡迎的經典商品。
惡魔之眼 生命之樹
韓國女星朴信惠主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》已經播映完畢，她與玄彬攜手躲避歹徒的追殺、共度難關，最後有情人終成眷屬。她在戲中佩戴SWAROVSKI飾品，成功帶動買氣，日前她為農曆新年拍攝一系列形象照，身穿一身喜氣紅色褲裝，並將象徵幸運的名字縮寫P、S、H和有守護作用的「惡魔之眼」繫在身上，期許帶來好運。
Folli Follie輕珠寶新品Desire Drops系列，是以佩斯理（Paisley）的華麗紋飾為主題，靈感源自菩提樹葉與海棗樹葉，有「生命之樹」的意涵，可帶來旺盛的生命力。
玉石避凶 錢幣招財
玉石自古以來有驅邪避凶的功效，玉世家（JADEGIA）在農曆年節期間主打翡翠珠鍊與珠串，以「珠圓玉潤」為新的一年帶來好運氣，翡翠長珠鍊猶如念珠，既是圓滿，也有精神再昇華的意義，珠鍊在細節融入祥龍圖紋，並與紅寶石、瑪瑙、黃晶等寶石搭配，更添風華。
PANDORA在年節推出各種幸運串珠飾品，包括財神爺、福字、舞獅、錢幣等，不論是祈求平安幸福，或是升官招財，都可在PANDORA找到合意的珠飾，串成項鍊或手鐲佩戴，既時尚又應景。
數字8、珍珠 好兆頭
海瑞溫斯頓（Harry Winston）全新登場的輕珠寶Charms系列，以品牌「HW」LOGO、信箴、鑽戒等經典元素串成手鍊或項鍊，其中還有象徵幸運的數字「8」，更添趣味。
今年是豬年，珍珠的「珠」又與「豬」同音，是豬年最具代表性的幸運珠寶。TASAKI在農曆年期間主打Refined Rebellion系列和Danger系列珍珠，珍珠自古以來即有圓滿美好的意寓，再以吉祥貴氣的紅寶石和18K金為珍珠更增添喜氣，為新年帶來好兆頭。
(中國時報)
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