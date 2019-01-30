佛心超商 除夕夜不營業

2019年01月30日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

萊爾富將挑選年菜套餐，供門市夥伴享用，霸氣龍蝦相撲鍋1288元。（萊爾富提供）

萊爾富全台超過1100間門市，今年除夕（2月4日）當日晚間6點半至9點半，暫停營業3小時，讓門市夥伴邀請家人與夥伴共同圍爐。（萊爾富提供）

7-11 ibon APP推出自製紅包袋，也與玩美相機合作推出「DIY紅包袋」，可隨手設計喜歡的紅包圖案。（7-11提供）

除夕將至，在超商加碼搶攻年節商機時，有業者乾脆放下腳步暫停營業，讓員工休息、團聚圍爐；另外看好金豬年拚好運，有超商推出抽黃金、送發財金等喜氣活動，總獎項價值高達1億元。

萊爾富自2017年，首次推出門市暫停營業的「團圓夜」企業活動，約損失1600萬成本，而今年活動延續，全台共有超過1100間門市，於除夕（2月4日）晚間6點半至9點半暫停營業3小時，讓門市員工邀請親朋好友共同在店內圍爐，並享用公司挑選的年菜套餐，包含龍蝦相撲鍋、鰻魚油飯與烏參干貝佛跳牆等料理，彰顯友善企業的目標。不過，因為超商也有年菜預購活動，若民眾需要取貨，員工也會出面協助，不用擔心無法領貨。

其他暫停營業部分，全家表示，會因商圈狀況而定，若開設在校園內的門市，可能會暫停營業，店數無法估算；7-11表示，過年期間照常營業，OK部分廠區門市會暫停開放。

全家 放送發財金

全家今（30日）起至2月26日期間，推出「1億元發財金大放送」活動，使用會員點數888點或8888點，就可在APP中玩輪盤遊戲，總獎項價值超過1億元，還有加碼再抽市價百萬元、重達1公斤的黃金。

小7 紅包袋DIY

7-11今年ibon APP推出自製紅包袋，也與玩美相機合作推出「DIY紅包袋」，只要打開玩美相機APP，將想要列印的照片套入模板，就能印出來做成紅包袋，送長輩更有誠意。而除夕當天也看準拜地基主商機，鎖定住宅及商業型門市，將奮起湖便當備貨量增加4倍，預估帶動相關業績成長3成。

OK 天天抽千元紅包

OK超商即起推出「豬事大吉千元紅包天天抽」活動，每日抽出兩名千元禮券；另從除夕至初二，憑APP會員消費滿200元，即贈送「LazyMaru限量發財金」。

(中國時報)