韓星Tiffany喝水顧面子

2019年01月30日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

迪奧超完美持久柔光柔霧粉底液，2200元。（Dior提供）

Dior迪奧昨（29日）邀請韓國藝人Tiffany從LA來台擔任「超完美底妝大使」，邁入30歲的Tiffany表示自己上妝最重視底妝，無論有多累或多晚，每天一定好好卸妝，天天也會喝到2公升的水或電解質飲料補充水分，這是維持好膚質的基本要訣。打開粉絲好奇的個人化妝包，除了必備脣膏，還有維他命C、蜂蜜及各式耳環，琳瑯滿目，她笑說：「所以我包包很重！」

距離剛出道已過12年，回憶「少女時代」的青澀，30歲的Tiffany分享心態上有許多轉變，不擔心年齡關卡，「少女時代」的意義已成為女人間互相扶持的力量，回首過去並沒有什麼不好、想刪除的回憶，只想好好擁抱自己，未來希望成為像娜塔莉波曼（Natalie Portman）一樣勇敢、充滿大膽女人味的女性。

(中國時報)