BMW M2 COMPETITION 刁鑽小辣椒
美觀實用的U型碳纖維引擎室拉桿。（陳大任攝）
手機無線充電功能。（陳大任攝）
前座椅可電動調整方便後座進出，搭配M縫線安全帶。（陳大任攝）
M雙前座電動跑車座椅附電動腰靠調整，駕駛座附記憶功能。（陳大任攝）
Dakota真皮內裝、碳纖維飾板含黑色高光澤飾條、M多功能方向盤。（陳大任攝）
BMW M2 COMPETITION外觀變動幅度不大，細看會發現雙腎水箱護罩結合為一並改為黑色，氣壩下方增加3個裝飾型的進氣口，試駕車為Sunset Orange新車色，整體視覺相當霸氣，售價385萬元。（陳大任攝）
BMW總代理（汎德）去年9月發表M2 COMPETITION，隨即在車壇掀起熱門話題，車迷們聚焦在BMW M TwinPower Turbo 3.0L直列6缸引擎，這具動力心臟與M3、M4是同規格的S55引擎，放在車身更為精悍的M2 COMPETITION上，堪稱車系家族裡最刁鑽的小頑童。
M2 COMPETITION擁有410hp/550Nm最大動力、0-100km/h加速只要4.1秒，M跑車化排氣系統有2組電控排氣閥門，能產生獨特熱血的M式跑車聲浪。為滿足駕駛者的操控需求，方向盤配置M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵，可依駕馭喜好設定，行程路途中可隨時切換。
這次試駕，最先令我驚豔的是可以WiFi無線連接Apple CarPlay的功能，正好對應無線充電的配備，如此一來，車主一上車不必忙著接線，線材也不會干擾視覺，這樣的配備目前僅BMW提供，且在BMW全車系中算是相當少見的功能。
M2 COMPETITION在低轉速域即可提供飽足的動力，隨時可跟著油門深度提升加速，若選配前6後4活塞固定式卡鉗與加大碟盤，可給予駕駛更加安心減速效果，不過，M2 COMPETITION的Sport與Sport Plus模式的差距比一般性能車還大，M2 COMPETITION上的Sport有一般車Sport Plus的表現，而M2 COMPETITION的Sport Plus則有更為激進的油門反應與動態表現，需更多的練習，切勿貿然嘗試。
(中國時報)
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